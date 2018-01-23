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Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'e yönelik "Zeytin Dalı Harekatı"nın üçüncü gününde video konferans aracılığıyla bölgedeki, Genelkurmay'daki ve Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki komutanlardan bilgi aldı.
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