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"Esad ile temasa geçilmeli"

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Suriye'de olaylar sonlandıktan sonra, gerçek anlamda söz sahibi ve aktör olmak istiyorsak, Esad'la temasa geçilmeli. Bu hem bizim hem Suriye'nin çıkarına hizmet eder." dedi
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