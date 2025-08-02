Esenyurt'ta otluk alanda yangın çıktı: İtfaiye ekipleri müdahale ediyor
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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Esenyurt'ta otluk alanda çıkan yangın, D-100 kara yolunun dumanla kaplanmasına yol açtı. Saadetdere Mahallesi'nde, D-100 kara yolunun kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyürken, oluşan yoğun duman çevreyi kapladı.
Yan yolun Büyükçekmece istikametinde, zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.