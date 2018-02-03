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"Ey Bay Kemal, yiğitsen açıkla bakalım"

Partisinin Bitlis İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Bay Kemal, şimdi kongre yapıyorsun. Söyle bakalım, bu PYD terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen terör örgütü olduğunu açıkla" dedi.
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