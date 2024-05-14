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Fatih'te kontrolden çıkan minibüs aydınlatma direğine çarptı

Fatih'te, kaldırımda bekleyen yayaların kontrolden çıkan minibüsün çarparak devirdiği aydınlatma direğinin altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA
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Mimar Kemalettin Mahallesi Koska Caddesi'nde seyreden 34 GNP 534 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine vurup devirdikten sonra bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

Bu sırada kaldırımda bekleyen yayalar ve bazı iş yeri çalışanları, devrilen direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, caddede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle arabadan sızan yakıtın üzerine kum atıldı.

Görgü tanığı Shir Ahmedov, minibüsün, kaldırımda bekledikleri sırada direğe çarptığını belirterek, "İnsanlar kaçışmaya başladı. Kaldırımda da 3-4 kişi vardı. Direği de devirdi. Allah'tan kimseye bir şey olmadı." dedi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, minibüsün çaptığı aydınlatma direğinin devrilmesi, bu sırada kaldırımda bulunan yayalar ve iş yeri çalışanlarının kaçışması yer alıyor.

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