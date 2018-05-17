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"Bağımsız bir Filistin devletinin tanınması için gece gündüz çalışacağız"

Bakan Çavuşoğlu, "Bügüne kadar bağımsız Filistin devletini tanımakta tereddüt eden ülkelere karşı tüm uluslararası camiayla birlikte dayanışma içinde olacağız. Artık bağımsız bir Filistin devletinin tanınması ve BM'ye üye olması için çalışacağız." dedi.
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