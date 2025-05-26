Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a eşinden tokat! Uçaktaki gerginlik kameralara yansıdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Vietnam'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında eşi Brigitte Macron ile arasında yaşanan kısa süreli gerginlik kameralara yansıdı.

Vietnam'da resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Hanoi'ye gelen Macron çifti, uçaktan inişleri sırasında basın mensupları ve resmi heyet tarafından karşılandı. Uçaktan iniş anında çekilen görüntülerde, Brigitte Macron'un eşi Emmanuel Macron'a yönelttiği fiziksel tepki dikkat çekti. Görüntülerde, First Lady'nin Cumhurbaşkanına tokat benzeri bir hareket yaptığı görülüyor.

İnerken eşinin koluna girmedi

O sırada kameraların kendilerini kayda aldığını fark eden Emmanuel Macron'un durumu fark edip gülümseyerek aşağıda bekleyen heyeti selamladığı, Brigitte Macron'un ise iniş sırasında eşinin koluna girmemeyi tercih ettiği gözlemlendi.

Olayın ardından çiftin programına planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.