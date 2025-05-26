Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a eşinden tokat! Uçaktaki gerginlik kameralara yansıdı
Vietnam’a resmi ziyaret gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron’un uçaktan inişi sırasında aralarında yaşanan kısa süreli gerginlik kameralara yansıdı. Görüntülerde, Brigitte Macron’un eşine tokat attığı görülürken, Emmanuel Macron kameralara selam vererek durumu toparlamaya çalıştı. Olay sırasında first lady'nin Cumhurbaşkanının koluna girmemesi de dikkat çekti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Vietnam'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında eşi Brigitte Macron ile arasında yaşanan kısa süreli gerginlik kameralara yansıdı.
Vietnam'da resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Hanoi'ye gelen Macron çifti, uçaktan inişleri sırasında basın mensupları ve resmi heyet tarafından karşılandı. Uçaktan iniş anında çekilen görüntülerde, Brigitte Macron'un eşi Emmanuel Macron'a yönelttiği fiziksel tepki dikkat çekti. Görüntülerde, First Lady'nin Cumhurbaşkanına tokat benzeri bir hareket yaptığı görülüyor.
İnerken eşinin koluna girmedi
O sırada kameraların kendilerini kayda aldığını fark eden Emmanuel Macron'un durumu fark edip gülümseyerek aşağıda bekleyen heyeti selamladığı, Brigitte Macron'un ise iniş sırasında eşinin koluna girmemeyi tercih ettiği gözlemlendi.
Olayın ardından çiftin programına planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.