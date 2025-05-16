Galatasaray Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız kavgası: İlber Ortaylı öğrencileri uyardı!
Çocuk yaşta evlilikle ilgili açıklamaları tepki çeken ilahiyatçı Nurettin Yıldız'ın Boğaziçi Üniversitesi'nde konuşmacı olarak davet edilmesi ile başlayan protestolar Galatasaray Üniversitesi'ne de sıçradı. Protestolara tanık olan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ise öğrencilere “Bu protestoyu bitirin artık. Bu okulun kapanmasını ya da idaresinin değişmesini istemiyorum” diyerek seslendi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME