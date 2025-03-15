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Gazetecinin iş kazası! Mikrofonu Trump'ın yüzüne çarptı

ABD Başkanı Donald Trump bugün gazetecilere röportaj verirken ilginç bir an yaşandı. Bir gazetecinin tuttuğu mikrofon konuşması sırasında Trump'ın yüzüne çarptı. ABD başkanı, özür dileyen gazeteciye manidar bir bakış atmayı da ihmal etmedi.

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ABD Başkanı Donald Trump bugün gazetecilere röportaj verirken ilginç bir an yaşandı. Bir gazetecinin tuttuğu mikrofon konuşması sırasında Trump'ın yüzüne çarptı. ABD başkanı, özür dileyen gazeteciye manidar bir bakış atmayı da ihmal etmedi.

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