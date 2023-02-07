Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den acı sözler

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerdeki can kayıplarına ağlıyor. Dün 9 saat arayla meydana gelen iki depremde birçok ilde çok sayıda bina yıkıldı. Yüzlerce can kaybı, binlerce yaralı vatandaş var. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Depremin vurduğu şehirlerden bir tanesi de Gaziantep oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube'daki canlı yayınına konuk oldu.

Kentte büyük bir felaket yaşandığını söyleyen Fatma Şahin, Cüneyt Özdemir'in "Kaç bina yıkıldı tespit edebildiniz mi?" sorusuna "60.000 nüfuslu ilçenin yarısı yok" dedi.