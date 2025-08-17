  1. Dünya Gazetesi
Gelibolu'da çıkan yangına müdahale sürüyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 16.28'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayılan yangına müdahale sürüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Tayfur yangınında tedbir amaçlı 5 köyden 251 vatandaşın güvenli alanlara taşındığını, bunlardan 112'sinin Eceabat Gençlik Konukevi'nde misafir edildiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
