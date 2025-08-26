  1. Dünya Gazetesi
Gölete balıklama atlayan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Isparta’nın Senirkent ilçesinde gölete balıklama atladıktan sonra boynunu zemine çarpan 16 yaşındaki İsmail Karaaslan, 15 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Genç, Gençali köyünde toprağa verildi. Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Isparta’nın Senirkent ilçesinde serinlemek için girdiği gölette balıklama atlayan 16 yaşındaki İsmail Karaaslan, 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaşanan talihsiz olay, cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Karaaslan’ın gölete balıklama atladığı ve kısa süre sonra suyun yüzeyinde hareketsiz kaldığı görüldü.

Boynunu zemine çarptı, ağır yaralandı

Olay, 10 Ağustos Pazar günü Senirkent’e bağlı Gençali köyündeki gölette meydana geldi.

Arkadaşlarıyla birlikte suya giren Karaaslan, balıklama atladığı sırada boynunu toprak zemine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

15 günlük yaşam savaşını kaybetti

Yaklaşık 15 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Karaaslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç, 25 Ağustos Pazartesi günü köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
