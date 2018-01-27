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Günışığı, 700 az gören çocuğa umut oldu

Türk Telekom ve Engelsiz Yaşama Derneği’nin yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi Günışığı Projesi 700 çocuğa umut olurken, 2018'de 200 oğrenciye daha eğitim verilmesi hedefleniyor.
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