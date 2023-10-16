Hamas İsrail'e neden saldırdı?
Dünya Gazetesi Ceo'su ve Yazarı Burcu Kösem'in, Dünya Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Burak Küntay ile birlikte Hamas'ın İsrail'e saldırısından sonra yaşananları ve perde arkasını değerlendirdi.
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Dünya Gazetesi Ceo'su ve Yazarı Burcu Kösem'in, Dünya Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Burak Küntay ile birlikte gerçekleştirdiği Dünya'nın Yorumu programında bu hafta Hamas'ın İsrail'e saldırısından sonra yaşananları ve perde gerisinde kalan detayları Orta Doğu Artık Her Şey Bir Kıvılcıma Bakıyor I ABD'nin Planı Ne Olacak? başlığında değerlendirildi.