  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Hamas İsrail'e neden saldırdı?

Hamas İsrail'e neden saldırdı?

Dünya Gazetesi Ceo'su ve Yazarı Burcu Kösem'in, Dünya Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Burak Küntay ile birlikte Hamas'ın İsrail'e saldırısından sonra yaşananları ve perde arkasını değerlendirdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Dünya Gazetesi Ceo'su ve Yazarı Burcu Kösem'in, Dünya Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Burak Küntay ile birlikte gerçekleştirdiği Dünya'nın Yorumu programında bu hafta Hamas'ın İsrail'e saldırısından sonra yaşananları ve perde gerisinde kalan detayları Orta Doğu Artık Her Şey Bir Kıvılcıma Bakıyor I ABD'nin Planı Ne Olacak? başlığında değerlendirildi.

 

 

Diğer Videolar
Kadıköy'de "laf atma" cinayeti
Osmangazi Köprüsü'nde zincirleme kaza
Zeytin bahçeleri komandolara emanet
Tekirdağ'da İş yerine giren hırsızı tepsiyle kovaladı
Gazze ve Batı Şeria'da ölenlerin sayısı 704 oldu
Gazze Şeridi gece boyu bombalandı
Tunceli'de yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi
TCMB Başkanı Erkan, bankanın faaliyetleri hakkında komisyonda sunum yaptı