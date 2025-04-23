Hatay'da cep telefonu bataryası bomba gibi patladı! O anlar kamerada

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir telefon tamircisinde cep telefonu bataryasının patlaması sonucu yaşanan panik anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Haraparası Mahallesi’ndeki Türkiye Yüzyılı Çarşısı'nda bulunan bir cep telefonu mağazasında meydana geldi. Dükkânda çalışan Salih Bayram, rutin işleriyle meşgulken, tamir için kontrol ettiği telefonun bataryası bir anda şiddetli bir patlamayla alev aldı.

Patlama sırasında alevlerin yükselmesiyle Bayram, ani bir refleksle geri çekilerek olası bir yaralanmadan son anda kurtuldu. Olay anında dükkânda bulunan diğer kişilerin de kısa süreli panik yaşadığı görüldü.

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, olayda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.