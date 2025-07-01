Hatay'daki yangında itfaiye aracı alevlerin ortasında kaldı! O anlar kamerada

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını sürüyor. Yangın, kısa sürede Oğlakören ve Üçgedik mahallelerine kadar ulaştı.

Alevlerin kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hem havadan hem de karadan müdahaleye devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

Araçla alevlerin arasından geçmeye çalıştılar

Gece saatlerinde Oğlakören Mahallesi'nde yürütülen müdahale sırasında, yangınla mücadele eden bir itfaiye aracı alevlerin ortasında kaldı. Araçta bulunan personel, yaşadıkları anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, 5 kişinin bulunduğu aracın alevlerin arasından geçmeye çalıştığı ve telsizle yardım talebinde bulunulduğu görülüyor.