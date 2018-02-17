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"Her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz"

Partisinin Afyonkarahisar il kongresi öncesinde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK'nın Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Elhamdülillah, her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz." dedi.
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