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"Hiçbir şehrimizi susuz bırakmayacağız"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "81 ille ilgili planlama çalışmaları yaptığımız için kuraklıkla ilgili olarak herhangi bir sıkıntı çekilmeyecek. Türkiye'nin hiçbir şehrini susuz bırakmayacağız." dedi.
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