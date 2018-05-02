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YSK: Hiçbir vatandaşımızın mükerrer kaydı yok

YSK Başkanı Güven, yurt dışında oy kullanacak seçmenlerle ilgili açıklama yaptı. Güven "Herkes bir kez oyunu kullanabilir. Mükerrer kayıtmış gibi algılanmasına hiç gerek yok. Türkiye seçim kütüklerinde hiçbir vatandaşımızın mükerrer kaydı yok." dedi.
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