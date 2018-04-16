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Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan Macron'a sert yanıt!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'Türkiye ile Rusya'yı ayırdık' sözlerine yanıt veren Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Suriye politikamız, herhangi bir ülkenin yanında veya karşısında olma politikası değildir, hakkın ve doğrunun yanında olma politikasıdır" dedi
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