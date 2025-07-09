İBB duruşmalarının canlı yayınlanmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İBB duruşmalarının TRT ekranlarından canlı yayınlanması yönündeki çağrısına MHP lideri Devlet Bahçeli’den sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da destek geldi. Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa gayet güzel bir takdirdir, hayırlı olur" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise konuya ilişkin kararın TBMM’ye ait olduğunu söyledi.
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