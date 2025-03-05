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İmamoğlu, 'sahte diploma’ soruşturmasında ifade verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bugün ifade verdi. İmamoğlu daha sonra açıklama yapmadan savcılıktan ayrıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan ifade vermek üzere Çağlayan’daki bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gitti.

İmamoğlu, savcılıkta yaklaşık 1 saat süren ifade verme işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

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