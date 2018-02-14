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Irak'a 5 milyar dolarlık kredi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'ın yeniden imarı için Türkiye'nin 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlayacağını açıkladı.
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