İran medyası 'belki' diyerek paylaştı... Dünya bu görüntüleri konuşuyor
İsrail ile İran arasındaki çatışmaların altıncı gününde karşılıklı saldırılar sürüyor. İran, İsrail'i gece yarısı 25 füze ile vurdu. İran devlet medyası ise minyatür bir nükleer savaş başlığı görüntüsünün yer aldığı videoyu paylaştı.
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İsrail ile İran arasındaki çatışmaların altıncı gününde karşılıklı saldırılar sürüyor. İran, İsrail'i gece yarısı 25 füze ile vurdu. İran devlet medyası ise minyatür bir nükleer savaş başlığı görüntüsünün yer aldığı videoyu paylaştı.