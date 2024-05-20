İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğü helikopter kazasından çarpıcı görüntüler
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği kesinleşti. İrna haber ajansı, İran’ı sarsan helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin sedyeyle taşınırken çekilen görüntülerini paylaştı.
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İran’da arama kurtarma ekipleri, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopterin enkazına Türkiye saati ile 05.30 sıralarında ulaştı.
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği kesinleşti.
İrna haber ajansı, İran’ı sarsan helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin sedyeyle taşınırken çekilen görüntülerini paylaştı.