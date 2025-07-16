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İsrail Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı binasını vurdu

İsrail savaş uçakları, Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan Genelkurmay Başkanlığı binasını hedef aldı. Sabah saatlerinde binanın girişine düzenlenen ilk saldırının ardından, öğleden sonra iki hava saldırısı daha gerçekleştirildi.

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İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Genelkurmay Başkanlığı binasını hedef alan yeni hava saldırıları gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde binanın girişine düzenlenen ilk saldırının ardından, öğleden sonra bina iki kez daha vuruldu.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, saldırıların ardından Genelkurmay binasından önce alevlerin, ardından ise yoğun duman bulutlarının yükseldiği görüldü.

İsrail ordu sözcülüğü, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, Suriye'nin güneyinde Dürzi nüfusun yoğunlukta olduğu Süveyda'daki olayları gerekçe göstererek, Şam'daki karargaha yönelik saldırının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Açıklamada, İsrail'in, Suriye yönetiminin tutumunu ve bölgede yaşanan gelişmeleri izlediği belirtilerek, "siyasi iradeden gelen talimatlar doğrultusunda İsrail'in bölgeyi hedef aldığı ve çeşitli senaryolara hazırlandığı" ifade edildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ
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