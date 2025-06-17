İsrail'in arızalanan füze sistemi Tel Aviv'i vurdu! İşte o görüntüler

İran-İsrail savaşı sürerken taraflar arasındaki saldırı ve karşı saldırılar yeni boyutlar kazanıyor.

Dün gece yaşanan gerilimde, İsrail tarafından fırlatılan bazı füzelerin teknik arıza nedeniyle İsrail topraklarına düştüğü belirtilirken, İran Devrim Muhafızları bunun planlı bir taktik olduğunu ve İsrail’in hava savunma sistemini devre dışı bırakmayı başardıklarını duyurdu.