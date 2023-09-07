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  4. İstanbul Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi Ahırkapı'ya demirletildi

İstanbul Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi Ahırkapı'ya demirletildi

Tuzla'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nın güneyinde makine arızası meydana gelen 166 metrelik kargo gemisi, Ahırkapı'ya demirletildi.

Haber Merkezi
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "USG ZURICH" isimli 166 metre boyundaki genel kargo gemisinin Tuzla'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nın güneyinde makine arızası yaptığı belirtildi.

Açıklamada, geminin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda, kılavuz kaptan ile Kurtarma-6 römorkörü refakatinde, Kurtarma-10 römorkörünce Ahırkapı'ya demirletildiği bildirildi.

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