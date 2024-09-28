İstanbul'da AVM yangını: İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
İstanbul'da bir alışveriş merkezinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Havalandırma bölümünde çıktığı belirtilen yangın, ekiplerin müdahaleleriye söndürüldü.
Haber Merkezi
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Yangın, 07.10 sıralarında Mecidiköy’de bulunan Trump Alışveriş Merkezi'nde (AVM) meydana geldi.
Havalandırma bölümünde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden bir AVM çalışanı yangına müdahale edip, ekiplere haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilen bir kişi 112 ekipleri müdahale etti.