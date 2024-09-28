  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. İstanbul'da AVM yangını: İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

İstanbul'da AVM yangını: İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Havalandırma bölümünde çıktığı belirtilen yangın, ekiplerin müdahaleleriye söndürüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Yangın, 07.10 sıralarında Mecidiköy’de bulunan Trump Alışveriş Merkezi'nde (AVM) meydana geldi.

Havalandırma bölümünde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden bir AVM çalışanı yangına müdahale edip, ekiplere haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilen bir kişi 112 ekipleri müdahale etti.

Diğer Videolar
Serhat Akın'ın vurulduğu anlara dair görüntüler çıktı
Tiktok fenomeni Kübra Aykut intihar etti: Ölmeden temizlik videosu çekmiş
MİA Teknoloji ve Tripy'den İklim Ekonomisi Ulaştırma ve  Akıllı Altyapı Sistemleri Zirvesi’ne destek
Sakarya'da fabrikada patlama
Bursa'da korkutan görüntü! Denizin üzerinde bir anda belirdi
İETT otobüsü şoförü çileden çıktı! O anlar saniye saniye kaydedildi
"Türkiye'de 133 milyon ton atık işlendi!
Narin Güran ölü bulundu