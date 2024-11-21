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İstanbul'da demirli 2 gemi lodosun etkisiyle birbirine sürttü

Kartal açıklarında demirlenen 2 gemi kentte etkili olan şiddetli lodos nedeniyle birbirine sürttü.

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Kartal açıklarında demirlenen Gine-Bissau bayraklı 99 metre uzunluğunda 19 metre genişliğindeki "Marla Orca" isimli kuru yük gemisi, şiddetli lodosun etkisiyle sürüklenmeye başladı.

Gemi, yine açıkta bekleyen Kamerun bayraklı 116 metre uzunluğunda 13 metre genişliğindeki "DSK1" isimli gemiyle sürtüştü.

Kaza nedeniyle gemilerde hasar oluştu.

Bu arada, gemilerin birbirine sürtmesi cep telefonuyla kaydedildi.

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