  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. İstanbul'da kadın kasiyere yumruklu saldırı

İstanbul'da kadın kasiyere yumruklu saldırı

İstanbul Fatih’te bir zincir markette müşteri ile kadın kasiyer arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Müşterinin kasiyeri darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Fatih'te bir müşterinin tartıştığı kadın kasiyeri darbetmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Akşemsettin Mahallesi'nde 1 Ağustos'ta akşam saatlerinde bir zincir marketin şubesinde müşteri ile kadın kasiyer arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından elindeki ürünü fırlatan kasiyeri, müşteri yumruklayarak darbetti.

Olay yerinden ayrılan müşteriyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kadın kasiyerin darbedilmesi marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kadın kasiyerin ürünü fırlatması, müşterinin de saldırması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Diğer Videolar
Küçükçekmece'de 5 katlı bina aniden çöktü! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Küçükçekmece'de 5 katlı bina aniden çöktü! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
İzmir'de Jaguar marka elektrikli araç kendi kendine alev aldı!
İzmir'de Jaguar marka elektrikli araç kendi kendine alev aldı!
Tekirdağ'da anestezi gazı üreten fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi öldü
Tekirdağ'da anestezi gazı üreten fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi öldü
Denizli'de sağanak yağmur hayatı felç etti: Alt geçitte onlarca araç mahsur kaldı
Denizli'de sağanak yağmur hayatı felç etti: Alt geçitte onlarca araç mahsur kaldı
Esenyurt'ta otluk alanda yangın çıktı: İtfaiye ekipleri müdahale ediyor
Esenyurt'ta otluk alanda yangın çıktı: İtfaiye ekipleri müdahale ediyor
Eğitim uçağı evlilik teklifi için havalandı! 'Evet' yanıtı geldikten sonra çakıldı
Eğitim uçağı evlilik teklifi için havalandı! 'Evet' yanıtı geldikten sonra çakıldı
Uçak durmadan ayağı kalkan yolculara ‘kural dışı yolcu prosedürü' uygulandı  
Uçak durmadan ayağı kalkan yolculara ‘kural dışı yolcu prosedürü' uygulandı  
Beyoğlu'nda dehşet anları: Yaşlı adamın boğazını sıkıp gasp ettiler
Beyoğlu'nda dehşet anları: Yaşlı adamın boğazını sıkıp gasp ettiler