İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
İstanbul Beylikdüzü'nde bir metrobüs, önündeki başka bir metrobüse çarptı. İlk belirlemelere göre, kazada 2'si ağır olmak üzere 20 kişinin yaralandığı, 1 yolcunun da hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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İstanbul Beylikdüzü'nde bir metrobüs, önündeki başka bir metrobüse çarptı. İlk belirlemelere göre, kazada 2'si ağır olmak üzere 20 kişinin yaralandığı, 1 yolcunun da hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.