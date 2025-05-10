İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Beylikdüzü'nde bir metrobüs, önündeki başka bir metrobüse çarptı. İlk belirlemelere göre, kazada 2'si ağır olmak üzere 20 kişinin yaralandığı, 1 yolcunun da hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.