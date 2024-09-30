İstanbul'da şiddetli sağanak: Gökyüzü şimşeklerle aydınlandı

Avrupa Yakası'nda Silivri, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Şişli, Beyoğlu ile Beşiktaş'ta yağmur etkili oldu.

İstiklal Caddesi'nde yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar apartman girişlerine sığınırken, bazıları da şemsiyeleriyle yağıştan korunmaya çalıştı.

Galata Köprüsü'nde yağışa rağmen balık tutan vatandaşlar dikkati çekti.

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir ve Maltepe'de yağmur etkili oldu.

AKOM'dan açıklama

AKOM'dan yapılan açıklamada, Salı günü akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen yağışların Şile, Beykoz, Çekmeköy ve Tuzla gibi kuzey ve doğu ilçelerde kuvvetli olabileceği uyarısında bulunuldu. Kentte sıcaklıkların Çarşamba gününden itibaren tekrar mevsim normalleri üzerine yükseleceği öngörülüyor. AKOM'dan kuvvetli sağanak yağmur nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.