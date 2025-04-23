İstanbul’daki 6.2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi

İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte büyük panik yaşandı. Deprem sonrası çok sayıda vatandaş açık alanlara çıktı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi’nde saat 15.12’de 4.9 büyüklüğünde bir artçı depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

Depremin ardından Kocaeli Üniversitesi’nden Dr. Hamdullah Livaoğlu ve Doç. Dr. Erman Şentürk, Silivri açıklarındaki ana şoka ilişkin sismik verileri analiz etti. Uzmanlar, depremin en yüksek yer ivmesini kaydeden istasyonun Doğu-Batı yönlü bileşeninden elde edilen sismik sinyali işitilebilir forma dönüştürdü.

Konuya ilişkin açıklama yapan Dr. Livaoğlu ve Doç. Dr. Şentürk, şu bilgileri paylaştı:

“6.2 Mw büyüklüğündeki depremin en yüksek yer ivmesini kaydeden istasyona ait Doğu-Batı bileşenli deprem sinyali analizi ve işitilebilir ses formu elde edilmiştir. Bu ses, tiz ve sakin şekilde başlamakta, ardından ana şokun tok bir sesle boşalttığı enerji, spektral güç yoğunluğu olarak duyulmaktadır.”

Uzmanlar, deprem sesinin doğrudan sismolojik bir ölçüt olmadığını vurguladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Depremin sesi olmaz. Ancak deprem sırasında oluşan titreşim frekansları karakterize edilerek işitilebilir hale getirilebilir. Bu, sismik dalgaların yer küreyi sarsarken oluşturduğu enerjinin farklı bir şekilde duyumsanmasıdır. Deprem ses fenomeni, kantitatif bir ölçüm aracı değildir ancak sismik hareketin spektral analizini yapmaya olanak tanır.”