  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak nedeniyle Pendik'te su birikintileri oluştu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Kentte dün gün boyunca aralıklarla etkisini gösteren sağanak, bugün sabah saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda yeniden başladı.

Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla ve Sultanbeyli'de sağanağa bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yağıştan korunmak isteyenler otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı.

Pendik'te etkisini artıran yağış nedeniyle ana yollarda ve bazı sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar yollarda güçlükle ilerledi.

Kaynarca Alt Geçidi'nde biriken su yüzünden bir sürücü aracıyla mahsur kaldı. Aracının üzerine çıkan kişi bir süre bekledikten sonra yolun kenarındaki demir korkulukların bulunduğu duvara atlayarak kendini kurtardı.

Diğer Videolar
Özbekistan'da büyük patlama
Boğaz'da arızalanan gemi Ahırkapı'ya demirletildi
İstanbul'da orman yangını
Wanger lideri Prigojin'in gizemli ölümü
'Hukuk düzelmeden ekonomi düzelmez'
TOGG fabrikasından yeni görüntüler
Yolların yapay zekâsı Togg için vardiya ikiye çıkıyor
Bitcoin’de yeni dip olacak mı; yükseliş ne zaman başlayacak?