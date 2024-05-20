İşte Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin düşen helikopterinin bulunma anı
İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin düşen helikopterinin bulunma anına ait görüntüleri paylaştı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazının bulunduğu bölgeye ulaşıldı.
Hava koşulları nedeniyle ekipler kaza yerine yaklaşık 14 saat sonra varırken, İran lideri Reisi’nin hayatını kaybedip kaybetmediği henüz netleşmedi.
Reisi'nin helikopterinin tamamen yandığı bildirildi. Devlet televizyonu kaza mahallinde yaşam belirtisi bulunmadığını aktardı.
İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin düşen helikopterinin bulunma anına ait görüntüleri paylaştı.