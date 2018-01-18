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İttifak Komisyonu ilk toplantısını yaptı

AK Parti-MHP İttifak Komisyonu üyeleri Meclis'te bir araya geldi. Toplantının ardından AK Parti heyeti adına konuşan Mustafa Şentop çalışma takvimini belirlediklerini, ikinci toplantıyı önümüzdeki hafta salı günü yapacaklarını söyledi.
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