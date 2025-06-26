İzmir'de acı tesadüf! Kalp krizi geçiren arkadaşına yardım ederken kendi de fenalaştı: İki arkadaş hayatını kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir taksi durağında yaşanan trajik olayda, biri telsiz görevlisi diğeri taksi şoförü olan iki kişi, art arda geçirdikleri kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah saatlerinde durağa gelen 75 yaşındaki Zeki Aldemir, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durakta telsiz görevlisi olarak çalışan Aldemir'in durumunu fark eden 57 yaşındaki mesai arkadaşı Ercan Kiremitçiler, evine gitmek üzereyken yardımına koştu.

Olayı gören diğer çalışanlar, hemen 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Sağlık görevlileri, ilk müdahale yapılabilmesi için telefonda nabız kontrolü gibi yönlendirmelerde bulundu. Kiremitçiler, arkadaşının nabzını kontrol ettiği sırada yaşadığı stresin etkisiyle aniden yere yığıldı.

Durum karşısında ne yapacaklarını bilemeyen taksi durağı çalışanları, bu kez Kiremitçiler'e müdahale etmeye çalıştı. Kısa süre sonra olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, her iki kişinin de kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Zeki Aldemir ve Ercan Kiremitçiler, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.