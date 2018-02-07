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Kalın'dan vize serbestisi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, vize serbestisi ile ilgili, "Bunun 2018 içerisinde hayata geçirilmesi, Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracaktır." Kalın, Soçi ve Astana zirvesi ile ilgili üçlü zirvenin yapılacağını açıkladı.
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