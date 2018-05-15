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"Kanlı Pazartesi'yi hiçbir Ortadoğulu unutmamalıdır"

Kılıçdaroğlu, dünün, tarihe 'kanlı Pazartesi' olarak geçeceğinin altını çizerek, "Kanlı Pazartesi'yi hiçbir Ortadoğulu ve dünya unutmamalıdır. Kendi topraklarını isteyen silahsız Filistin halkını gelişmiş silahlarınızla acımasızca katlediyorsunuz." dedi
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