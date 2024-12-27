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Kazakistan'da düşen Azerbeycan uçağından sağ çıktı! Hayat kurtaran hamle

Kazakistan'da düşen Azerbeycan uçağının son görüntüler ortaya çıktı. Bir yolcunun kamerasına yansıyan görüntülerde, uçak düşerken yolcuların sakinliği dikkat çekti. Uçaktan sağ kurtulan yolcu ise kaza sonrası ayağa kalkıp yürüyerek kayda devam etti. Uzmanlar ise sağ kalan yolcuların koltukları ile fırladıklarını belirterek hayat kurtaran hamleyi açıkladı.

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Kazakistan'da düşen Azerbeycan uçağına ilişkin soru işaretleri büyüyor. Öte yandan kaza sırasında bir yolcunun kamerasına yansıyan görüntüler hayrete düşürdü.

Kaptan pilotun yardım istemesi ve uçağın irtifa kaybetmesinin ardından, oksijen maskelerinden bazılarının açıldığı ancak yolcuların sakin oldukları görüldü. 

Kaza öncesi kayda başlayan yolcu sakince dua ederken, uçak yere çakıldıktan sonra sağ olarak kurtuldu. Yaşadığı şokla birlikte şükürler eden yolcu yeniden kayda başladı.

O görüntüler büyük şaşkınlık yaratırken uzman isimler daha önceki uçak kazalarında da kurtulanların çoğunun koltuğuyla fırladığını ve kemerleri bağlı olduğu için hayatta kaldıklarını açıkladı. Uzmanlar bilinenin aksine, uçağın önünde ya da arkasında oturmanın daha güvenli olmayacağını belirtti.

Küçük ama en doğru hareket

Uzmanlar kemerlerin bağlanmasının uçağın yere tek parça inmesi halinde yolcuların hayatını kurtaracak tek adım olduğunu belirtiyor.

Öndeki yolcuların hayatını kaybettiği, arkadakilerin hayatta kaldığı kazada uzmanlar kazanın şekline göre hayatta kalma şansı olduğuna dikkat çekiyor.

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