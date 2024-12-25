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Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Çeçen Cumhuriyeti'nin başkenti Grozni'ye giden Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı bugün Hazar Denizi üzerinde 'acil durum' çağrısı verdi. İçinde 67 yolcu ve beş mürettebat bulunan uçak, Kazakistan'daki Aktau Havalimanı'na acil durum inişi yaptığı sırada yere çakılarak alev aldı.

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Azerbaycan Hava Yolları, Bakü-Grozni seferini yapan 'J2-8243' uçuş numaralı Embraer 190 tipi uçağın havalimanının 3 kilometre yakınına inmeye çalıştığı sırada kazanın yaşandığını açıkladı.

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