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Kılıçdaroğlu'ndan dolar eleştirisi

"Dolar aldı başını gitti" diyerek piyasalardaki hareketliliği eleştiren Kılıçdaroğlu hükümete yüklenerek, "15 yılda Türk parasını bu kadar dibe götüren olmadı" eleştirisinde bulundu.
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