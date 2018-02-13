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Kılıçdaroğlu'ndan 'Kemal'in takımı' yanıtı: "Oğlum askerde"

CHP lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında Afrin Harekatı'na ilişkin, "Kemal'in takımı zaten Afrin'de. O takımın adı Mustafa Kemal'in ordusu. O ordu senin ordun değil, bu milletin ordusudur. Benim oğlum asker. Benim oğlum askerlikten kaçmadı." dedi.
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