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Kılıçdaroğlu'ndan TTB gözaltılarına tepki

TTB üyelerine yönelik gözaltıları "Toplumun desteklediği Afrin operasyonuna gölge düşürür" sözleriyle eleştiren Kılıçdaroğlu, soruşturmaya konu olan bildiriyi okudu.
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