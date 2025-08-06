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Kırmızı ışıkta geçti, canından oldu: Düğününe 1 hafta kalmıştı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsü Murat Kapacık, hafif ticari araca çarparak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki Kapacık, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin bir hafta sonra evleneceği öğrenilirken, acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi’nde meydana gelen kazada, kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

30 yaşındaki Murat Kapacık yönetimindeki motosiklet, kırmızı ışıkta geçerek seyir halindeki hafif ticari araca çarptı. Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırmızı ışıkta geçti, canından oldu: Düğününe 1 hafta kalmıştı - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kapacık, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kırmızı ışıkta geçti, canından oldu: Düğününe 1 hafta kalmıştı - Resim : 2

Murat Kapacık’ın bir hafta sonra dünyaevine girmeye hazırlandığı öğrenildi. Acı haberi alan yakınları hastanede gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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