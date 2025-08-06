Kırmızı ışıkta geçti, canından oldu: Düğününe 1 hafta kalmıştı

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi’nde meydana gelen kazada, kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

30 yaşındaki Murat Kapacık yönetimindeki motosiklet, kırmızı ışıkta geçerek seyir halindeki hafif ticari araca çarptı. Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kapacık, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Murat Kapacık’ın bir hafta sonra dünyaevine girmeye hazırlandığı öğrenildi. Acı haberi alan yakınları hastanede gözyaşlarına boğuldu.