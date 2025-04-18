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  4. Kocaeli'de dehşete düşüren kaza! Taksi ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Kocaeli'de dehşete düşüren kaza! Taksi ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde taksi ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün Maşukiye Mahallesi Manavgat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 41 AYG 989 plakalı motosiklet ile K.B'nin kullandığı 41 T 4070 plakalı taksi kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü savruldu. Taksi sürücüsü K.B. ise kazayı yara almadan atlattı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsünün savrulduğu, taksi sürücüsünün de araçtan inerek yaralının yardımına gittiği anlar yer aldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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