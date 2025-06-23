Kocasından kaçıp karakola gitmek istedi: Adam hem eşini hem de taksiciyi vurdu! O anlar kamerada

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde geçen yıl yaşanan silahlı saldırının detayları güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. Boşanma sürecindeki M.E., öldürülme korkusuyla bindiği takside eşi K.E. tarafından silahlı saldırıya uğramış, olayda hem M.E. hem de taksi şoförü M.U. yaralanmıştı.

Taksiye binerek karakola gitmek istedi

26 Haziran 2024 tarihinde yaşanan olayda, K.E. eşini yolda beklerken aralarında tartışma çıktı. Tartışma sonrası korkuya kapılan M.E., yoldan geçen bir taksiye binerek sürücüden kendisini karakola götürmesini istedi. Ancak bu sırada K.E., yanında taşıdığı poşetten çıkardığı silahla araca doğru ateş açtı. Kurşunlardan biri M.E.'nin ve taksi şoförü M.U.’nun koluna isabet etti. O anlar araç içi kameraya da yansıdı.

20 yıla kadar hapis istemi

Kısa süre sonra yakalanarak tutuklanan K.E. hakkında, 'Tasarlayarak eşi kasten öldürmeye teşebbüs', 'Öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçlamalarıyla 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"Bana tekme atınca silah ateş aldı"

Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan K.E., duruşmada yaptığı savunmada silahın yanlışlıkla ateş aldığını öne sürdü. Savunmasında, "Sabah saat 10.00'da elektrik dairesine gidiyordum. Eşimin kaldığı, kayınvalidemin evinin önünde konuşmak için kendisini bekledim. Bana doğru gelince, 'bana 2 dakika ver, söyleyeceklerim var' dedim. O aniden çığlık atmaya başladı. Sonra da yoldan geçen taksiye bindi. Kendisi şoförün yanına oturdu. Sürücü bana küfredince silahı çektim. M.E., taksinin açık olan kapısından bana tekme atınca silah ateş aldı" ifadelerini kullandı.