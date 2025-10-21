Köyden kente göçü tersine çevirdi: Kumdere’nin rulo çim başarısı

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı 900 nüfuslu Kumdere köyünde faaliyet gösteren rulo çim üretim tesisi, köyde istihdam sağlayarak köyden kente göçü tersine çevirdi.

2001 yılında kurulan firmanın Kumdere’deki tesisleri, başlangıçta yıllık 100 bin metrekare rulo çim üretirken bugün 5 milyon metrekareye ulaşan kapasiteye sahip.

Firma, ürettiği çimin 150 bin metrekarelik kısmını ihraç ediyor.

Yılın iki döneminde üretim yapılan tesiste ekim, sulama, bakım ve hasat işlemleri titizlikle yürütülüyor.

"Doğal açık hava fabrikası"

Türkçim İpsala İşletme Müdürü Serkan Bulanık, 1999'da Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde rulo çim üretmeye başladıklarını söyledi.

Üretimi artırarak 2001'de İpsala'nın Kumdere köyünde de tesis kurduklarını anlatan Bulanık, "Geldiğimizde köyün nüfusu 400'dü. Bu nüfusun yarısından fazlası ise yaşlıydı ve köydeki gençler iş bulmak için buradan göç ediyordu. Çim üretim tesisi iş fırsatı oluşturdu ve köy göç almaya başladı. Burada bir nevi doğal açık hava fabrikası oluştu" dedi.

Çim üretim tesisinde sürekli 100 kişinin çalıştığını dile getiren Bulanık, yevmiyeli işçilerin de günlük olarak tesislerde iş yaptığını kaydetti.

Ekim, sulama, bakım ve hasadını özenle yaptıklarını ifade eden Bulanık, rulo çimi yılda 2 kez ürettiklerini kaydetti.

"Rulo çim, peyzajla ilgili olan alanlarda kullanılıyor"

Tesiste 5 bin dekar alanda rulo çim ürettiklerini anlatan Bulanık, şunları kaydetti:

"Hasat sonrasında burada ürettiğimiz çimi yurt içi ve yurt dışından talep eden müşterilerimize veriyoruz. Rulo çim, park ve bahçeler, siteler, futbol ve golf sahaları, yol, şev, geniş ve yeşil alan çalışmaları gibi peyzajla ilgili olan alanlarda kullanılıyor.

Çimle yapılan bir düzenlemeyi o alanın bir badanası gibi düşünebilirsiniz. Uygulandığı alanın güzelleşmesine katkı sunan çim aynı zamanda oksijeni de artırıyor."

Ünlü futbol sahalarına rulo çim veriliyor

Dünyada rulo çimle yapılan peyzaja ilginin artığını söyleyen Bulanık, şunları kaydetti:

"Rulo çim birçok alanda kullanılıyor. Futbol sahaları özellikle rulo çimin kullanıldığı alanların başında geliyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş futbol kulüplerinin yanı sıra Ankaragücü'nün 19 Mayıs Stadı, Sivasspor'un 4 Eylül Stadı, Eskişehirspor'un stadına da burada yetişen çimler yer alıyor.

Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Kazakistan, İran ve Irak'taki yüklenici firmalara ihracat gerçekleştiriyoruz. Daha çeşitli Avrupa ülkelerine de talebe göre cevap veriyoruz. İstanbul'daki merkez ofisimiz talepleri değerlendirip bize bildiriyor bizde üretimimizi planlayıp gerçekleştiriyoruz."