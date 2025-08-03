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  4. Küçükçekmece'de 5 katlı bina aniden çöktü! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Küçükçekmece'de 5 katlı bina aniden çöktü! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm için yıkımına başlanan 5 katlı bir apartman, kontrollü yıkım sırasında aniden çöktü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yıkılan binanın bitişiğindeki 3 katlı apartman ve inşaat halindeki bir yapıda hasar oluştu. Çökmeden bir gece önce gelen sesler üzerine bitişik bina tahliye edilmişti. Vatandaşlar arasında paniğe neden olan o anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımına başlanan 5 katlı bir apartman, beklenmedik bir şekilde çöktü. Olay, bitişiğindeki diğer binalara da zarar verirken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Bitişiğindeki bina tahliye edilmişti

Olay, Küçükçekmece'nin İnönü Mahallesi Mutlu Sokak'ta yaşandı. Kentsel dönüşüm için boşaltılan 5 katlı binadan dün gece sesler gelmesi üzerine, tedbir amacıyla hemen bitişiğindeki 3 katlı bina tahliye edilmişti. Bu sabah gerçekleştirilen kontrollü yıkım çalışmaları sırasında ise 5 katlı apartman aniden çöktü. Çökme esnasında çıkan gürültü, çevredeki vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı.

Güvenlik kameralarına yansıdı

Apartmanın çökmesiyle birlikte bitişiğinde bulunan 3 katlı bina ile inşaat halindeki bir yapıda hasarlar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine hızla zabıta, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tahliye edilen 3 katlı binada kalan evcil hayvanları kurtarmak için merdiven aracıyla operasyon düzenledi. Bu esnada vatandaşların panik içinde kaçıştığı anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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